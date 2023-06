... con la Roma coinvolta, la Serie A ha già iscritto il Napoli campione, Inter econfermate e ... La nuova gestione Usa di Todd Boehly ha gettato sul mercato circa 700 milioni, haThomas ...Cominciammo a lavorare alla start - up di VAIA già dal 2019, io Paoloe Giuseppe Adamo, ... A fine 2020, quindi, mi sonoe sono tornato a Trento, Giuseppe, che è di Catania si è ...Per farvi capire, c'è una voce che mi è arrivata anche dalche lui non potè firmare con i rossoneri perchè pretese tutti i soldi fino all'ultimo cent dall'Inter, che lo avevail ...

Milan, licenziato Maldini I senatori non l’hanno presa bene | Repubblica Pianeta Milan

Le strade di Paolo Maldini e del Milan sono pronte a dividersi, come riportato da Fabrizio Romano. Dopo l’incontro di oggi, si è registrata tensione tra il dirigente rossonero e Gerry Cardinale: il mo ...L'ex fuoriclasse, con Frédéric Massara stratega del mercato, ha avuto un confronto con Gerry Cardinale: le parti però si sono ...