Milan | l’addio di Ibrahimovic tra le lacrime | “Ciao Calcio”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’attaccante delha salutato il suo club ma anche ilgiocato Si pensava che continuasse ancora Zlataninvece l’attaccante svedese ha dato addio al suoe al. Nessun Monza in vistata piuttosto un futuro a livello dirigenziale proprio nell’ultimo club di cui ha vestito la maglia. Al termine del match di ieri sera, 4 giugno, l’attaccante svedese tra leha dato il suo addio. «È arrivato il momento di direal, non a voi. Troppo difficile, troppa emozione. A voi dirò: “Ci vediamo in giro se siete fortunati”. Forzae arrivederci». pic.twitter.com/rm4SxBDyZV — Lega Serie A (@SerieA) June 4, 2023 Poi ha proseguito: «La prima volta che sono venuto al ...