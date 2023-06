Milan | la rottura con Maldini ha fatto saltare un incontro per Loftus-Cheek

tra ile Paolo Maldini. Decisivo l'incontro di questa mattina tra il d.t. e Gerry Cardinale. Manca solo l'ufficialità . Per il, evidentemente, è il Big Bang che apre un nuovo corso ...- Maldini, i motivi della. Ma molti dei motivi della tensione tra RedBird e Maldini sono comunque legati all'insoddisfazione per i risultati (mancati) della squadra. La proprietà ...... budget, responsabilità e prospettive future del. Ed è su quest'ultimo aspetto che fra ... basate su visioni diverse che portano a non escludere una. leggi anche Zlatan Ibrahimovic ...

Serie A - Maldini-Milan: è rottura Cardinale non soddisfatto per la stagione e il mercato, cosa è successo Eurosport IT

23.09 - Rottura totale fra il Milan e Paolo Maldini. L'incontro fra Cardinale e il dirigente rossonero ha rallento anche alcune operazioni di mercato. Come riferito da Sky Sport, oggi ...Milan, divergenze tra Maldini e la proprietà sul mercato: la rottura non è impossibile. In questo momento, dunque, sembra esserci della tensione, e la sensazione è che se nessuna delle parti farà un p ...