Milan | incontro fra Cardinale e Maldini | aria di tensione | nessuno scenario da escludere

... Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (); ...Ore 17 - Allenamento (chiuso) Venerdì 9 giugno Ore 10 - Allenamento (chiuso) Ore 15.30 -con ...Tensioni in casatra la proprietà e Paolo Maldini . Nella mattina di lunedì, in un hotel in pieno centro a Milano, si è svolto untra il responsabile dell'area tecnica rossonera e il proprietario del ...Nell'la società ha dato disponibilità a Thiago a valutare l'ipotesi di un allungamento del ... Quanto ad Arnautovic, ilpreme. Leggi i commenti Calciomercato bologna : tutte le notizie 5 ...

Milan, tensioni tra Maldini e la proprietà dopo l’incontro di oggi GianlucaDiMarzio.com

Emerge una forte frattura dopo l'incontro per il futuro del club tra il nuovo proprietario e il dirigente e simbolo rossonero: non escluso il divorzio ...Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti! Dalle 17 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme ...