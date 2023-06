Milan | il lungo addio a Zlatan Ibrahimovic

(Di lunedì 5 giugno 2023) 163 partite e 93 gol con la maglia del: numeri che forse non bastano a descrivere l’di, dao e dal calcio giocato. A termine della gara terminata con la vittoria sull’Hellas Verona lo svedese ha partecipato a un’emozionante omaggio del pubblico e dello speaker. Tanta, tantissima commozione per lo svedese, raramente visto così in preda alle sensazioni.: il resoconto Una cornice di oltre 70 000 spettatori ha partecipato pienamente, a partire dagli spalti, dove prima della gara comparsa la scritta “Godbye“, riferimento scherzoso all’appellativo nei confronti del classe 1981. A seguito del triplice fischio e nell’attesa di quello di Roma-Spezia, tutti i giocatori si sono schierati con la ...

IL MOMENTO DI SVOLTA - 'È stato un viaggio, iniziato con i sorteggi estivi che non sono stati ... E poi aggiungo la sera del ritorno col: sapevamo quello che il derby si portava dietro, ...... è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile: 'E' stato un viaggio, iniziato questa ... noi ce la siamo meritata con ampio meritato superando anche in semifinale nel derby il. C'è ...E se è vero che il Chelsea ha visto piùdell'Inter riguardo Cesare Casadei (addirittura ... che ne condizionerà il mercato mentre cercheranno subitanea rivincita ile l'Inter, ancora con ...

Tra Milan e Inter è rottura totale e c’è un episodio che non accadrà mai più. La rivalità tra i due club di Milano è cosa nota ormai da decenni e decenni. Tra gare ufficiali e non le due squadre si so ...Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, dopo Marco Sportiello, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo a zero, vale a dire Daichi Kamada, trequartista in scadenza di ...