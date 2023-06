Milan | Ibrahimovic si ritira | “Lascio il calcio Milanista per sempre”

Alla fine di- Verona Zlatan, 41 anni, ha annunciato il suo ritiro. Si pensava fosse un saluto al club rossonero, si è rivelato il suo addio al calcio, nella commozione e nei cori di tutto San ...Ha indossato le maglie di Malmoe, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona prima di approdare al. Prosegue la carriera con Psg, Manchester e Galaxy prima di tornare in rossonero nel 2019. Il 4 giugno ...vedi anche, piccolicrescono: Zlatan in campo col figlio Max "Fosse stato per Raiola avrei continuato" 'Voglio godermi l'estate per capire cosa fare. Essere allenatore o direttore ...

Ibrahimovic si ritira dal calcio tra le lacrime, ma fa una promessa: È arrivato il momento Fanpage.it

Sul finale di partita si scatena Leao, che tra l'85' e 92' trafigge Montipo' prima con un rasoterra preciso e poi saltandolo con un dribbling. Nel post partita il Milan, con i suoi tifosi, ha reso oma ..."Il saluto del Re". Così titola oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla decisione di Ibrahimovic di lasciare il calcio a 41 anni. Zlatan dichiara ...