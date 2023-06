Milan | Ibrahimovic | “Ho ricevuto delle offerte | ma nessuna importante”

...emozioni e commozione anche per i tifosi che hanno riservato il giusto tributo a Zlatan, che ha dato a sorpresa l'addio definitivo al calcio e non solo ai rossoneri. Lascia ildopo ...: "Dico addio al calcio, non al" .: "Ilè una famiglia" . Pioli: "punto di riferimento" ., Pioli: "Abbiamo alzato l'asticella, si pensa in grande" ...Ilsaluta il suo idolo Zlatan. I tifosi delsapevano già che stasera sarebbe stata la festa del saluto a Zlatan. La stagione dell'attaccante svedese è stata ...

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo Milan-Verona e l’addio di Ibrahimovic. Ecco le parole del centrocampista rossonero: ADDIO IBRA E LACRIME – «È stato un momento delicato, particol ...Ibrahimovic, al termine della partita vinta contro il Verona lo svedese ha annunciato il suo addio al calcio e al Milan Zlatan Ibrahimovic lascia il calcio e il Milan. Ad annunciarlo è lo stesso calci ...