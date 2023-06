(Di lunedì 5 giugno 2023) Michele, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'esterno delJunior

E' un pagellone delle squadre di A l'editoriale di Micheleper Sportitalia.com. Questi i voti alle big (anche 8 a Lazio e Monza, 7 al Lecce e 6,5 ...VOTO 6 Stagione non all'altezza ...Tra i vari temi affrontati da Michelenel suo editoriale per Sportitalia.com c'è anche la situazione del. Questi i passaggi principaliDedica un ampio capitolo anche alMichelenel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali

Milan, Criscitiello: “Messias deve andare via. Ecco dove sarebbe perfetto” Pianeta Milan

Nel consueto editoriale di fine stagione con le pagelle di fine campionato, Michele Criscitiello (stavolta) ha promosso il Monza.Criscitiello: «Ecco di chi ha bisogno il Milan in attacco». Le parole dell’esperto di mercato sulla prossima punta rossonera Intervistato da Tutti Convocati, Criscitiello ha parlato del mercato del Mi ...