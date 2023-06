Milan | addio Brahim Diaz | la conferma in una disastrosa gaffe | tifosi di sasso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo Zlatan Iovic, saluta anche. In poche ore, ilperde due punti fermi delle ultime fortunate stagioni, anche se il peso specifico dei due giocatori è ovviamente non comparabile. In entrambi i casi, però, l'esito era già stato ventilato da settimane. Se lo svedese ha detto basta al calcio giocato, il giovane ispano-marocchino tornerà al Real Madrid, con i rossoneri che non pagheranno i 22 milioni di euro necessari per riscattarlo (a fronte di un diritto di recompra per le merengues fissato a 27 milioni). A svelarlo, con una clamorosasocial, sarebbe stato Luciano Vulcano, assistente del mister rossonero Stefano Pioli. Vulcano ha infatti pubblicato su Instagram una foto in compagnia proprio di Iovic e, taggati, e ...