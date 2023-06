Milan | 3 milioni per riportare un attaccante a Milanello

Calciomercato, Openda verso il Lipsia: affare da 30 milioniDifficile per iltornare in ... L'operazione Openda potrebbe chiudersi sui 30di euro.Troppo alta la richiesta economica per ilche ha puntato su Leao e non sarebbe mai arrivata ... invece, il PSG ha battuto la concorrenza del Chelsea pagando i 60di euro di clausola ...... provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext, ha deliberato di approvare ... a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di 70di euro, comprensivo di ...

Repubblica - Milan, offerta del Chelsea per Maignan: 60 milioni Milan News

Tra Milan e Real Madrid, Brahim Diaz è in bilico tra due grandi club. Arriva l'indiscrezione sul probabile club futuro.Mercato pronti-via. I nerazzurri devono vendere, il primo della lista è un fuoriclasse di livello assoluto. L’Inter negli ultimi mesi ha alzato due volte a Coppa Italia, una la Supercoppa Italiana e i ...