Migranti | le storie angoscianti dei ' carichi residuali'

arrivati a Bari 'erano partiti dalla Libia con un peschereccio e sono rimasti in mare per quattro giorni. Ci hanno raccontato di un viaggio pericolosissimo e drammatico, in cui hanno ...... calati nella condizione deiche vivono "diaspora" e "abbandono". Rilevo che l'emigrazione ... in una società ormai globalizzata, con interesse ascoltano lecoinvolgenti delle loro ...Palimpsest (2013 - 17) è, invece, un'opera di rimando adel nostro mondo. È dedicata ai profughi e aimorti nel . Salcedo ha cercato e in parte trovato i loro nomi, che affiorano e ...

"Troppo neri", storie e vite migranti nel libro di Tommasi e Malavolta AGI - Agenzia Italia

Dare voce a una umanità sofferente. A quelli che scappano da guerre, pulizie etniche, disastri ambientali, povertà assoluta, e per farlo mettono a rischio la vita ...Si tratta di cittadini provenienti da Afghanistan, Siria e Iran. Dieci sono i minori e una ventina le donne. Dopo l'arrivo a Roccella, i profughi, che sarebbero salpati giovedì scorso dalle coste dell ...