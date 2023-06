Migranti | Danti | ' Meloni cambi amici in Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "L'Ue ha davanti il solito bivio. Nei prossimi giorni si deciderà di nuovo sulla gestione dei. Ancora una volta contro le richieste degli Stati in prima linea per l'accoglienza, come l'Italia, ci sono i paesi di Visegrad che vogliono che nulla". Lo scrive sui social l'eurodeputato Nicola(IV), vicepresidente di Renew Europe. "Ovvero quei Paesi che, come Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, altro non sono che gli storicidi Giorgia. Possibile che la Presidente del Consiglio non riesca a fargliare idea, o almeno aare?”.