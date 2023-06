... ogni giorno possiamo assumere fino a 100 milada cibo, aria e acqua. La plastica fain ogni fase del suo ciclo di vita, dalla produzione all'utilizzo fino allo smaltimento. Una ...potenziali per l'uomo, gli animali e l'ambiente sono noti da tempo. Lo scorso anno, per ...studio dell'Università di Amsterdam aveva certificato per la prima volta la presenza di...L'ipotesi, però, potrebbe esser supportata dal fatto che le stesse'fanno da cavallo di Troia per altri contaminanti ambientali che, legandosi ad esse procurano ulterioriall'...

Microplastiche, i danni alla salute dell'uomo ilGiornale.it

Questo lo slogan dell’edizione 2023: un invito chiaro a frenare un problema dai danni quasi irreversibili Il World Environment Day, celebrato in tutto il mondo il 5 giugno sin dal 1973, è una giornata ...Tracce di microplastica sono state individuate in 6 campioni su 10 di sperma di uomini sani residenti in Campania. E’ quanto mostrano i risultati di uno studio italiano pubblicato in preprint sulla pi ...