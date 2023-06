S tavolta s'è fatto perdonare. E ringraziare. Stavolta è tornato a sorprendere. Duncan Robinson, 29enne tiratore bianco deiHeat, in gara - 2 ha fatto sobbalzare dalla sedia. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi ...La trama del film : segue le vicende di David Packouz, un massaggiatore che vive ainsieme ... David è restio, ma quandoche la sua compagna è in dolce attesa, decide di accettare senza ...avanti 103 - 102. Con le Finals a qualche istante di distanza. Ma Boston non molla, non l'hai mai fatto in questi playoff. White sieroe per un giorno, gli dei del basket si schierano ...

Miami "scopre" Mr Robinson: chi è la guardia superpagata che non piaceva ai tifosi La Gazzetta dello Sport

La prova maiuscola in gara-2 contro Denver suona di "redenzione" per un giocatore molto criticato dai suoi stessi supporters: colpa di quel contratto da 90 ...Nella gara-6 della finale a Est i Celtics vincono 104-103 con il protagonista più inatteso. Gara-7 al TD Garden ...