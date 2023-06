“Mia figlia usata per fare pressioni” Che errore il trattamento a Eva Kaili

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 giugno 2023) In pochi, oltre a questo nostro sito, hanno ribadito un principio garantista che dovrebbe valere in Italia così come a Bruxelles: nessuno merita il carcere senza accuse chiare, precise, circostanziate. E soprattutto nessuno merita la galera preventiva se non ci sono rischi di fuga, reiterazione del reato o inquinamento delle prove. L’arresto di Eva, la bella ex vicepresidente del Parlamento Europeo, ci sembrava proprio uno di quei casi in cui i giudici per eccesso di foga sbattono dietro le sbarre pure la madre di una bimba di due anni anziché tenerla – se proprio necessario – ai domiciliari. Sì, certo: lo scorso 9 dicembre la greca chiese al padre di portare via una valigia piena di soldi con 700mila euro in contanti; il marito Francesco Giorgi pare fosse a conoscenza delle mazzette dell’ex parlamentare Antonio Panzeri; e non sembrano esserci molti dubbi che un ...