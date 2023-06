Mezzo milione di persone in marcia a Varsavia contro il partito al governo in Polonia

Quest'ultima, nel 2021, ha dichiarato di poter offrire al mercato poco meno didi tonnellate di grassi animali di tipo 1 e 2, quelli che non possono essere consumati dall'uomo o dagli ...Circa 500.000 persone hanno manifestato a Varsavia contro l'attuale governo di Diritto e Giustizia (PIS), a seguito di un appello del leader dell'opposizione ed ex presidente del Consiglio europeo ...Le notizie di oggi dalle Capitali VARSAVIA Polonia: Donald Tusk radunadi persone contro il governo . Circa 500.000 persone hanno manifestato a Varsavia contro l'attuale governo di ...

Polonia, mezzo milione in piazza contro “le menzogne del governo corrotto”: è il numero più… Il Fatto Quotidiano

Sapevate che i cosiddetti "biocarburanti" sono in realtà a base di grassi animali Cioè scarti produttivi dell'industria intensiva (che è insostenibile) ...Centinaia di migliaia di polacchi sono scesi in strada per protestare "contro il carovita, le menzogne del potere e la corruzione" e, in vista delle elezioni politiche dell’autunno, a favore di "una P ...