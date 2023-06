Mezzi già all’opera | sono iniziati i lavori alla Curva Sud dello stadio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bergamo. A neanche dieci ore dal fischio finale del match contro il Monza che ha consegnato il quinto posto e l’Europa League all’Atalanta, il Gewiss Stadium ha già iniziato la sua trasformazione. Già dalle prime ore della mattina di lunedì (5 giugno), isimessiper l’apertura del cantiere che ristrutturerà laSud. Nella mattina di giovedì 8 giugno sarà data la prima pinzata simbolica di demolizione della sud e del settore ospiti, che resteranno chiusi per la prossima stagione (i tifosi in trasferta andranno nei distinti sud). Il mercato si sposterà in via Marzabotto, mentre sarà aperto il parcheggio all’ex Reggiani.

