Meta frena sullo smart working | da settembre almeno tre giorni in ufficio

La decisione di ridurre lo smartworking è parte di una più ampia strategia diche ha come obbiettivo il ' lavoro ibrido ', un modo anche per ridurre le spese dovute agli spostamenti, soprattutto ...... cosa serve per ripartire al rialzo Nonostante tutto l'impostazione settimanale rimane rialzista: i supporti da monitorare secondo l'analisi grafica Il rialzo del petrolioil ribasso di Saipem,...Solo questo tipo di nazione ripara i guasti della globalizzazione,la disgregazione egoistica,... Da almeno trent'anni il nostro paese èdi immigrati dal nord dell'Africa, dalla Romania, dall'...

Eurozona: frena indice Pmi produzione composita, a maggio 52,8 - Geagency GEA

L'azienda punta ora al lavoro ibrido. La decisione è parte di una strategia più ampia che punta al "lavoro ibrido" ...A metà del secondo trimestre, l’economia dell’eurozona continua a crescere, come mostrano i dati raccolti nell’ultima indagine HCOB PMI realizzata da S&P Global. Tuttavia, per la prima volta nel 2023 ...