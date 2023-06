Mercoledì a Roma assemblea generale di Confcommercio

(Di lunedì 5 giugno 2023) –7 giugno, all’Auditorium Conciliazione, in via della Conciliazione 4 a, si svolgerà l’di-Imprese per l’Italia. I lavori avranno inizio alle ore 10.30 con la relazione del Presidente di, Carlo Sangalli. Chiuderà i lavori il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Presenti all’, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i Ministri Anna Maria Bernini (Università e ricerca), Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento), Daniela Garnero Santanchè (Turismo), Giuseppe Valditara (Istruzione), Paolo Zangrillo (Pubblica amministrazione); il presidente del Cnel Renato Brunetta, il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria ...

9,30 Audizione Autorita' delegata sicurezza Repubblica, Alfredo Mantovano (Copasir) 14,00 Audizione Procuratore Repubblica presso tribunale, Francesco Lo Voi (Copasir). nep 05 - 06 - 23 12:10:00 (0323) 5 NNNN... altro titolo blockbuster girato in parte in Italia (trae Torino) e presentato in anteprima nella capitale. A questo link l e informazioni per accaparrarsi, da7 giugno, gli ambiti ...... ubicato sotto i portici di palazzo Natella, lungo via, nel cuore della Movida cittadina. ... zittiti i tifosi del Verona nel giorno dell'addio Ultime notizie Zerottonove Baronissi,l'...