Mercedes-Benz | la filiale italiana festeggia cinquant’anni di storia nel nostro Paese

(Di lunedì 5 giugno 2023) Cosa significano 50 anni di presenza diin Italia? Significano più di 2 milioni di veicoli venduti, tra auto e van, e significano la stessa evoluzione del marchio tedesco adattata all’evoluzione della società, delle sue esigenze economiche e di mobilità, e del suo costume. Era il 1973 quando a Roma, nel quartiere Lodovisi, nacque ufficialmente ladel brand tedesco (in una sede che nel 1995 si sposterà definitivamente in via Giulio Vincenzo Bona) insieme ad Autostar, per vendere sul territorio, inizialmente, veicoli commerciali e industriali. A dirigere per primoItalia fu Hans Breithaupt: con lui, quello degli anni Ottanta è stato il decennio in cuiha potuto triplicare i volumi rispetto ai ...