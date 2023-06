Meloni-Scholz | il piano d’azione e i legami da rafforzare Parla Nava

(Di lunedì 5 giugno 2023) Intensificare i rapporti, specie sotto il profilo industriale e istituzionale, tra il nostro Paese e la Germania. Questo tra gli altri (a partire dal dossier Ita-Lufthansa), sarà con ogni probabilità l’argomento al centro dell’incontro fra il presidente del Consiglio Giorgiae il cancelliere tedesco Olafin programma giovedì. Sarà un’occasione importante per “consolidare quello che si sono già anticipati a margine del G7 e per definire i dettagli dell’intesa tra Italia e Germania”. Lo dice a Formiche.net, Massimo, editorialista del Corriere della Sera ed esperto di politica estera. Le diplomazie italiana e tedesca sono al lavoro per la costruzione deltra i due Paesi. Che esito prevede? L’obiettivo è quello di costruire un trattato, sulla scorta di quello siglato con ...

... la riunione del Consiglio dei ministri, mentre l'indomani, giovedì 8 giugno,riceverà alle ore 12.30 nella sede del governo il cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf. ...Roma, 5 giu. " Settimana ricca di impegni per il premier Giorgia, che stasera, alle 19, sarà alla Caserma 'Salvo D'Acquisto' per la cerimonia commemorativa per il 209° annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri; domani, alle ore 10, confermata la ...Estratto dell'articolo di Francesco Malfetano per 'il Messaggero' GIORGIAOLAFIl tiepido disgelo con Emmanuel Macron non inganna Palazzo Chigi. Perché il Consiglio europeo del 29 e 30 giugno non termini con delle conclusioni dal ...

Missione a Tunisi e vertice con Scholz, il piano di Meloni per gestire i flussi migranti

