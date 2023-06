Meloni da Porro | “Non ho fatto patti col diavolo Stiamo dimostrando che la destra è credibile”

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Se per privilegiare me stessa devo svendere me stessa o la nazione, non sono disposta a farlo». Giorgia, ospite di Quarta Repubblica su Retequattro, ribadisce quanto promesso agli elettori italiani due anni prima, proprio da Nicola: «Nientecol», neanche da presidente del Consiglio, «a costo di andare a casa». L’intervista a tutto campo diallainizia con una clip di un’altra intervista della leader di Fratelli d’Italia alla stessa trasmissione, quando era all’opposizione. «C’è la consapevolezza di quanto il governo sia una cosa seria – dicevail 31 maggio 2021 – che vale la pena arrivarci se per arrivarci non devi tradire te stesso, rimangiarti quello che hai detto, rimangiarti quello in cui credi, venderti o svenderti, ...

Lo ha detto la premier Giorgia, intervistata da Nicolaa Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro. Cel 05 - 06 - 23 19:40:19 (0676) 5 NNNN'Non stiamo precarizzando il lavoro e lo dimostrano i dati: l'aumento del numero degli occupati e' dato per il 70% da occupati stabili'. Cosi' la premier Giorgia, intervistata da Nicolaa Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro. 'E c'e' un altro dato che mi sta a cuore, quello sull'occupazione femminile: stiamo colmando ...Tu rincorri l'emergenza e devi riuscire a temere la barra dritta" I rapporti con la Francia Sui frequenti scontri tra Roma e Parigi,chiede ase ancora parla con il presidente francese ...

«La sinistra è molto in difficoltà. Non solo dice che c'è una deriva autoritaria se sulla Corte dei Conti proroghi le norme del governo Draghi. Sommessamente ...(Adnkronos) – Restando fedeli a se stessi si rischia di perdere seguito “Io spero di avere un vantaggio, il tempo. Io sono a capo di una maggioranza solida, mi do 5 anni di orizzonte. Questo signific ...