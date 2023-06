Medicina | lunedì è il giorno degli infarti fatali | +13%

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos Salute) - Gligravi esono più comuni di. A inizio settimana, infatti, "il rischio di subire un attacco cardiaco letale è superiore del 13% rispetto al previsto". Lo dimostra una ricerca irlandese appena uscita. Lo studio è stato condotto dai medici del Belfast Health and Social Care Trust e del Royal College of Surgeons in Irlanda, e appena presentato dalla British Cardiovascular Society (Bcs). I medici hanno analizzato i dati di 10.528 pazienti ricoverati in ospedale tra il 2013 e il 2018 con il tipo più grave di infarto: un infarto del miocardio con sopra-slivellamento del segmento St (Stemi) che si verifica quando un'arteria coronaria principale è completamente bloccata. "I ricercatori hanno riscontrato un picco diStemi all'inizio della settimana lavorativa, ...