Mauro Glorioso | ferito da una bici ai Murazzi L' appello della mamma | ' Fate il tifo per mio figlio'

'Non smettete di fare il tifo per mio figlio'. Così Stefania, la mamma di, il 23enne studente palermitano rimasto gravemente ferito il 21 gennaio, colpito da una bicicletta lanciata dalla balconata sui Murazzi di Torino , intervenuta alle celebrazioni alla ...Tra i carabinieri decorati di medaglia durante la premiazione, anche chi ha portato all'arresto dei cinque ragazzi accusati di tentato omicidio per aver colpito, a gennaio scorso, con ..."Non smettete di fare il tifo per mio figlio". Così Stefania, la mamma di, il 23enne studente palermitano rimasto gravemente ferito il 21 gennaio, colpito da una bicicletta lanciata dalla balconata sui Murazzi di Torino, intervenuta alle celebrazioni alla ...

