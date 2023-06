Maturità 2023 | torna l’esame “tradizionale” Tutto quello che c’è da sapere in vista del 21 giugno

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Conto alla rovescia perdi, che dopo le modifiche dettate dalla pandemia in questoalla sua formula. Ecco, dunque,che c’è daindi un appuntamento che coinvolgerà oltre 470mila studenti.al via il 21: si parte con la prova di italiano Si comincia il 21prossimo alle 8.30 con la prima prova di italiano che è uguale per tutti gli istituti. I maturandi possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse, il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, ...