Maturità 2023 | si torna all' esame tradizionale | come sarà | cosa c' è da sapere in pillole

Mancano 15 giorni circa all'Esame di Stato, o. Gli studenti si sentono un poco sulla graticola, per una prova che segna un passaggio importante della loro vita. Dopo la dad durante la pandemia e l'abolizione temporanea delle prove ...Sembra che lain Emilia - Romagna si svolgerà con commissioni d'esame completamente interne . Questo è quanto emerso dalle parole del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara , ...È ancora in corso il confronto con gli uffici ministeriali per mettere a punto le modalità delle prove diche riguardano le scuole nelle aree alluvionate. In particolare, spiega Valditara, ...

Maturità 2023: come si svolge la prova orale Money.it