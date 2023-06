Mattia PD | No commissariamento Lazio per favorire privati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023) – “I primi passi dell’amministrazione Rocca sono andati verso la sanità privata. Noi crediamo invece che sia necessario potenziare la sanità pubblica. Noi siamo usciti daldopo tantissimo tempo e tantissimi sacrifici, affrontando anche la pandemia. Si comincia a paventare l’idea del, vedremo anche che cosa diranno i conti. Certo non permetteremo di commissariare ilper poter agevolare qualche privato, questo non lo consentiremo”. Lo ha detto Eleonora(nella foto), consigliera regionale del Partito Democratico e presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile del, intervenuta nel programma “Gli Inascoltabili” in onda sull’emittente radiofonica New Sound Level. (Com/Red/Dire)