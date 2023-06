Matt Hardy | “Orange Cassidy mi ricorda Undertaker”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 5 giugno 2023) Theè a mani basse una delle figuri più influenti, iconiche ed importanti della storia del wrestling, e nonostante resti intoccabile da quando si è ritirato i fan stanno cercando di capire chi potrà essere il prossimo phenom. Tra questi anche, che durante il suo podcast “The Extreme Life of” ha fatto una comparazione piuttosto bizzarra tra Taker e l’AEW International champion. “è straordinario” “è incredibilmente bravo. Nella lista dei migliori performer in AEW lui è chiaramente presente. Ha un personaggio che non è facile da interpretare, ma si impegna moltissimo per riuscirci. Io non posso far altro che rispettarlo perchè so quanto può ...