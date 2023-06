Materie prime e chip Il piano transatlantico di Urso

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 giugno 2023) Secondo Adolfo, ministro per le Imprese e il Made in Italy, riprendere le estrazioni “è un obbligo, dobbiamo dire la verità ai cittadini. Ma vogliamo proteggere e conservare il patrimonio storico e paesaggistico”. Parole pronunciate in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica al termine della sua missione negli Stati Uniti, dove ha incontrato esponenti dell’amministrazione Biden, fondi e manager. La Commissione europea, ha spiegato, “sta finalizzando un rapporto che individua 34critiche. Dovremmo estrarne il 10% dai nostri territori, lavorarne il 40% e riciclarne il 15% entro il 2030. In Italia ne abbiamo 15, in giacimenti chiusi 30 anni fa. Si trovano in aree protette in Liguria, Toscana, Campania, Sardegna e arco alpino”, ha aggiunto. L’Italia ha il più grande giacimento di ...