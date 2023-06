Matera | “Intitolazione a Ruggiero atto doveroso | c’è tanto ancora da fare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon Sabatinoha vissuto e lavorato braccio a braccio. Il senatore Domeniconon poteva certo mancare nel giorno dell’del complesso sportivo di Bucciano all’ex vicesindaco, prematuramente scomparso nel maggio del 2020. “Era un. Per noi oggi è un giorno di festa, nonostante si tratti di un’a una persona che non c’è più. E’ un onore vedere tanti bambini, tanti ragazzi frequentare questa struttura, voluta fortemente da Sabatino, mio vicesindaco dell’epoca“, è stato il pensiero dell’esponente di Fratelli d’Italia, “Sabatino ci ha dedicatotempo, tante idee e tante iniziative, si è realizzato quello che era un suo e un nostro sogno. Purtroppo lui non c’è più, ...