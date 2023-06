Masso si stacca e sfonda il tetto di un' auto | per pochi centimetri famiglia con bambini si salva

Fortunatamente tutti sono rimasti illesi perché per pochi centimetri ilnon è entrato dentro la vettura. Sono stati però attimi di paura per chi era dentro l'auto. Più o meno sullo stesso punto ...FOLGARIA . Tanta paura sull'Alpe Cimbra per unche ha colpito un'abitazione . Fortunatamente i danni sono limitati e non sono rimaste coinvolte persone. Sono, però, in corso le indagini per chiarire la dinamica del grave episodio avvenuto ...Le immagini risalgono a qualche tempo fa . Mentre stanno affrontando una scalata undi grandi dimensioni sidalla montagna iniziando a rotolare verso la cordata . In un primo momento sembra che ilsegua una traiettoria diversa ma poi devia avvicinandosi ...

Masso si stacca e sfonda il tetto di un'auto: famiglia con bambini si salvano per pochi centimetri Foto ilgazzettino.it

SEDICO - Un grosso sasso (misure 20x 20 x40 ) è caduto nel pomeriggio di domenica, in Comune di Sedico (Belluno) sulla strada regionale Agordina e ha sfondato il tetto di un'auto con ...Crognaleto. Alcuni giorni fa un masso di grandi dimensioni si è staccato dal crinale della montagna antistante il centro abitato di Cerqueto ed è precipitato ...