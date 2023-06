Masso cade sul tetto di un' auto in corsa sulla strada regionale | attimi di terrore per una famiglia con bambini piccoli | tutti salvi

Crollata parte del tetto Attimi di terrore per una famiglia padovana Fortunatamente tutti sono rimasti illesi perché per pochi centimetri ilnon è entrato dentro la vettura. Sono stati però ...Dal momento che ilnon è di dimensioni impegnative e la sua rimozione può avvenire senza difficoltà si ipotizza che la linea possa essere riaperta quanto prima. Fortunatamente la frana non ha ...Cosenza,in acqua mentre fa rafting durante una gita: dispersa una ragazza. Le ricerche A ... è stata sbalzata in acqua dopo che il gommone aveva urtato un grosso. La ragazza era arrivata ...

Cade un masso, tragedia sfiorata a Sedico RaiNews

Un grosso sasso (misure 20x20x40) è caduto nel pomeriggio di domenica, in Comune di Sedico (Belluno) sulla strada regionale Agordina e ha sfondato il tetto di ...Per permettere ai tecnici un accertamento sulla sicurezza (in corso in questo momento) la tratta è stata chiusa ...