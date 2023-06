Massimo Giannini sul patrocinio negato al Pride | Stanno usando la clava ideologica

(Di lunedì 5 giugno 2023) L'intervento del direttore de La Stampa a Metropolis: "Si usa la gestazione per altri per dire no a cose che non c'entrano niente"

è intervenuto a Tagadà , la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, per commentare gli ultimi sviluppi legati al Pnrr . 'Siamo sempre stati lenti nell'attuare le opere ...L'intervento del direttore de La Stampa a Metropolis: "Si usa la gestazione per altri per dire no a cose che non c'entrano niente"In studio con Gerardo Greco, il direttore della Stampa. Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e in podcast sul sito di ...

FdI, delirio totale sulla "Stampa" di Giannini: "Pericolo nero", chi accusano Liberoquotidiano.it

“Il femminicidio è un problema culturale che parla ai grandi centri di formazione: la famiglia e la scuola”, il commento di Massimo Giannini sul femminicidio di Milano ...“Siamo sempre stati lenti nell’attuare le opere pubbliche: al potere legislativo adesso infastidisce chi esercita la funzione di controllo ”, così Massimo Giannini sulle critiche del governo alla ...