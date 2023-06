Marradi | apre il nuovo sportello per l’impiego nell’Alto Mugello

Voglio ringraziare il sindaco diper essersi prontamente attivato rendendo possibile questa nuova apertura". "Il centro per l'impiego, che avrà sede nel nostro Palazzo comunale, è un presidio ...... Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, Firenzuola,, Palazzuolo ... E siil primo round della sfida nei Comuni siciliani che vanno al voto. Nel primo caso, per ...... Monte Grimano Terme, Montelabbate e Sassocorvaro) e della Toscana (Firenzuola,, Palazzuolo ... Per una partita che si chiude, un'altra siin Sardegna (39 Comuni al voto per il primo turno, ...

I servizi impiego arrivano in Alto Mugello. Apre lo sportello Arti di ... Toscana Notizie

A Marradi, nella sede del Municipio in piazza Scalelle è stato inaugurato il nuovo sportello decentrato di Arti l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. A tagliare il nastro l’assessora alla formazi ...A tagliare il nastro l’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e la vicesindaca Vittoria Mercatali, in rappresentanza del sindaco Tommaso Triberti ...