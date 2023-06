Maria Venier scatena la bufera | le parole su Giulia Tramontano lasciano di sasso | perchè doveva fare silenzio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Anche ieri domenica 4 giugno 2023, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Marain questa occasione si è rivolta direttamente alla mamma di Alessandro Impagnatiello, il 30enne che ha ucciso la compagnae il figlio che portava in grembo. Marail caos a Domenica In: cosa non è L'articolo proviene da KontroKultura.

... la basilica barocca di Santadella Salute e quella neoclassica di San Giorgio Maggiore. ... la Chiesa di San Simeone, la Madonna della Salute, Ca' Rezzonico, Ca' Vendramin Calergi, Palazzo...... forse quello più difficile da superare: la morte dell'adorata mamma Anna. Il cantautore ha ... Marco Masini e Giorgio Panariello sono grandi ospiti di Mara, a Domenica In , nella puntata ..., durante la puntata del 4 giugno di Domenica In , ha scatenato una bufera su di sé. In apertura ha voluto spendere delle parole sul caso di cronaca nera relativo all' assassinio di ...

Giulia Tramontano, Mara Venier: "Impagnatiello un mostro". Poi le scuse - Video Adnkronos

Ieri, è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta, come al solito, da Mara Venier. Tra i tanti ospiti in studio e tante risate c’è stato anche un momento di grande dolore quando, ...In diretta oggi Mara Venier è tornata sull’argomento e in molti sui social non hanno mancato di sottolineare la “mancanza di sensibilità nei confronti di una madre che sta già… Leggi ...