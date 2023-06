Maria Grazia Cucinotta | «Io | dislessica e con problemi di pronuncia | i difetti ti rendono unica»

(Di lunedì 5 giugno 2023), 54 anni, parla oggi dei suoi successi in un’intervista con Repubblica. E dice che un segreto «non c’è. Sono solo fortunata. Chi si sente speciale è un perdente». L’attrice rivela che all’inizio della sua carriera si sentiva inadeguata: «, condi: iti, ma lo capisci dopo. La dislessia esplode nei momenti di ansia, quando sono al centro dell’attenzione. Ho 54 anni, cambio regolarmente le finali delle parole». E aggiunge che nel suo campo le molestie esistono: «Quando ci provavano ero terrorizzata, pensavo solo: riuscirò a uscire da questa stanza? Ogni volta che dicevo un “no” ribattevano che non ce l’avrei mai fatta, di tornare da dove ero venuta. Sono la prova ...

