Mare Fuori 4 | ' Ciro Ricci è morto' | la conferma ad Etna Comics

A quanti speravano di rivedere in vita il figlio del potente boss Don Salvatore Ricci, nella serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia, l'attore ha rivelato tra la delusione generale: hanno animato l'undicesima edizione del festival, che prima della chiusura del sipario ha regalato al pubblico l'incontro con Giacomo Giorgio, atteso protagonista della serie tv ''.

'Mare fuori', "Ciro Ricci è morto": l'attore Giacomo Giorgio spegne le speranze dei fan la Repubblica

Arriva la conferma ufficiale che smentisce le indiscrezioni delle ultime settimane. I fan potranno rivederlo nella stagione 4 di Mare Fuori solo come flashback ...La serie Tv italiana più vista del momento, Mare Fuori, continua il suo coinvolgimento tra i giovani in attesa della quarta stagione. In questi giorni, infatti, sono iniziate le riprese dei nuovi epis ...