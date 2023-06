Marco Tronchetti Provera | il crepuscolo può aspettare Le mille vite del dominus di Pirelli e non solo

(Di lunedì 5 giugno 2023)è un uomo invidiato e invidiabile. Nasce benestante, diviene ricco sfondato, abile negli affari, amato dalle donne, inserito nei salotti buoni. Ora, dopo aver compiuto tre quarti di secolo, è giunto il momento di intonare per lui il De Profundis? È arrivato, come insegna Richard Wagner, il Gottederdammerung, ildegli dei? O invece il manager saprà reinventarsi ancora una volta, terza reincarnazione che rende l’araba fenice una dilettante? Leggendo l’elenco dei suoi incarichi presenti o passati c’è da impallidire. Presidente esecutivo fino a dicembre 2013 di Camfin S.p.A.; vicepresidente esecutivo e Ceo di; ex vice-presidente di Mediobanca; membro dell’International Advisory Board di Allianz; membro del comitato esecutivo di Aspen Institute, del consiglio ...

Il gruppo di Stato cinese Sinochem vorrebbe infatti cancellare il diritto di Camfin, azienda italiana, controllata dallaProvera S.p. A., che detiene una partecipazione diretta di ...... Sinochem non vuole soltanto essere più presente nei processi operativi di Pirelli, ma anche 'azzerare il diritto per Camfin' - la holding dell'amministratore delegatoProvera: ...Ricavi per 6,6 miliardi, utile di 436 milioni, 31.300 dipendenti, 18 stabilimenti in 12 Paesi, 4,6 miliardi il valore di Borsa, la società guidata daProvera e controllata dal 2015 ...

Marco Tronchetti Provera è un uomo invidiato e invidiabile. Nasce benestante, diviene ricco sfondato, abile negli affari, amato dalle donne, inserito ...Cybersecurity, perchè non possiamo farne a meno Made in (digital) Italy - presentazione del 7 marzo 2023 Pirelli corre “un grave rischio”, ha scritto Il Messaggero. Stando alle indiscrezioni raccolte ...