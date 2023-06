Marco Mazzoli smascherato da una naufraga | “Ecco cosa mi ha chiesto”

Leggi su biccy

(Di lunedì 5 giugno 2023) Corinne Clery è stata un’ottimae prima di abbandonare L’Isola dei Famosi ha sbugiardato almeno due compagni di reality. Durante una discussione sulle nomination con, Pamela, Luca, Andrea e Cristina, l’attrice francese ha fatto una rivelazione su. Corinne ha dichiarato che il conduttore de Lo Zoo di 105 le avrebbedi nominarlo più volte. “Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo- Io ti ho nominato quando me l’hai. Sì ti ho fatto un favore quando mi hai detto di nominarti. Infatti l’ho fatto perché me l’hai. Io sono felice e serena, se rimango sono contenta e se vado è uguale. – ha continuato Corinne – Ho fatto un bel percorso e non mi recrimino nulla. La mia qui è stata proprio una bella esperienza. Qualsiasi ...