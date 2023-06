Marco Mazzoli smascherato da Corinne Clery | «Ti ho fatto quel favore che mi hai chiesto» Cosa è successo

Come si sa la vita all'interno del perimetro circoscritto dell'Isola rende difficili e complicati i rapporti tra i naufraghi, causando malumore e litigi senza sosta.e Andrea Lo Cicero hanno innescato un'accesa discussione con Helena Prestes che, secondo i due naufraghi, sta calcando il ruolo della vittima, maltrattata da tutto il gruppo per avere il ...Sorprese e frecciatine sull'Isola dei Famosi 2023 L'Isola dei Famosi 2023, condotta da Ilary Blasi, continua a regalare colpi di scena e momenti di tensione. Durante l'attuale edizione del ...Dello stesso avviso, ancheche ha accusato Helena di pensare unicamente a se stessa per quanto riguarda le razioni del cibo:

Marco Mazzoli smascherato da una naufraga: "Ecco cosa mi ha chiesto" Biccy

Marco Mazzoli è stato smascherato da Corinne Clery che ha fatto una confessione sul naufrago. L'attrice, concorrente de L'Isola dei Famosi, ha smascherato le ...Corinne Clery, nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, ha smascherato Marco Mazzoli: lo speaker radiofonico le ha fatto una richiesta lontano dalle telecamere.