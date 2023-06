Mara Venier su Giulia Tramontano | le dovute scuse alla madre di Impagnatiello | cosa ha detto a Domenica In?

(Di lunedì 5 giugno 2023) La penultima puntata diIn, trasmessa il 4 giugno 2023, segna la conclusione di una stagione ricca di emozioni e di rovinose cadute di stile ed empatia per; nell’ultima messa in onda, in particolare, la conduttrice si è ritrovata a chiedere scusa per le parole indirizzatedi, l’assassino della...

Giulia Tramontano,a 'Domenica In' manda un messaggio alla mamma di Alessandro Impagnatiello: 'Suo figlio è un mostro'. Poi la precisazione Papà uccide la figlia dopo un litigio: 'L'ha ...Da Simona Ventura a, da Federica Panicucci a Francesca Barra e Rita Dalla Chiesi, tutti uniti per applaudire via social ad Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli: 'Evviva gli sposi!!!'. ...È una Elettra Lamborghini sprint e a tutto tondo quella che si è presentata nel salotto di Domenica In . Intervistata da, ha parlato della sua carriera musicale, del rapporto con suo marito e con i fans, ma anche con gli haters. Subitoha voluto sapere quali siano le delusioni che ultimamente l'...

Durante l'ultima puntata del programma domenicale di Rai1, Mara Venier riprende le parole della mamma di Alessandro Impagnatiello, l'assassino di Giulia Tramontano. Ma l'effetto aumenta il dolore e l' ...Una storia incredibile. Una donna condannata per aver ucciso i suoi 4 bambini è stata graziata dopo aver scontato 20 anni in carcere in Australia, in quello che sembra ...