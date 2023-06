Mara Venier impietosa con la madre di Impagnatiello | la bufera social e le scuse

Claudio Lippi (che sta per avere una trasmissione sua), Giancarlo Magalli (prezzemolino della Rai),(inamovibile e super apprezzata dai nuovi di Viale Mazzini), al di là delle loro intime ...Elettra Lamborghini, 'ma un figlio' chiedea Domenica In: la risposta è fulminante Gf Vip, Micol Incorvaia e il super party di gruppo: 'Weekend magico'. Ma c'era un grande assente... La ...Elettra Lamborghini, 'ma un figlio' chiedea Domenica In: la risposta è fulminante La storia Nella lunga didascala, Chiara racconta l'inizio della sua carriera : 'Sei anni fa la gente mi ...

Dopo le polemiche scaturite sulle sue frasi, Mara Venier ha chiesto scusa alla mamma di Alessandro Impagnatiello, l’assassino di Giulia Tramontano, nel corso di Domenica In, in onda su Rai 1 nel ...Ieri, è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta, come al solito, da Mara Venier. Tra i tanti ospiti in studio e tante risate c’è stato anche un momento di grande dolore quando, ...