Mara Venier e la bufera sul caso Giulia Tramontano | interviene membro Rai e l’asfalta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Da ieri pomeriggioè finita al centro di unaper alcune parole pronunciate sul. La conduttrice, rivolgendosi alla madre dell’assassino della giovane, ha rafforzato un concetto che in molti non hanno apprezzato. Nello specifico, infatti, ha ribadito alla signora in questione che, effettivamente, suo figlio Alessandro Impagnatiello fosse un L'articolo proviene da KontroKultura.

è finita al centro delle polemiche per un commento che si è lasciata scappare sul caso di Giulia Tramontano , uccisa a Senago da Alessandro Impagnatiello . La 29enne era al settimo mese di ...... della dottoressa Viola: 'Ci sono due donne una aveva paura ed è viva l'altra non aveva paura ed è morta...' Caso Giulia Tramontano: difficoltà dei conduttori nel trattare la vicenda Dopo...A poche ore dalle polemiche scoppiate dopo i commenti dia Domenica in su Rai1, con la conduttrice che ha ribadito alla madre del 30enne indagato che suo figlio è "un mostro", Delmastro ...

Sei donne famose e audaci sono le protagoniste di “Nudi per la Vita”. “Nudi per la Vita” è un docu-reality inedito in programma su Rai2. Quando e dove: l’orario di… Leggi ...Le parole di Mara Venier contro la madre di Alessandro Impagnatiello a Domenica In hanno scatenato la furia dei vertici Rai.