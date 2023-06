Manila Nazzaro | ex corteggiatrice di Uomini e Donne tornata single è dalla sua parte | anche lei vittima degli haters

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 5 giugno 2023) C’è qualcosa che accomunae Soraia Ceruti, exed ex fidanzata di Luca Salatino. Entrambe le, dopo essere tornate, sarebbero state sommerse dagli attacchi. Il motivo? “Perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”, per citare. SoraiadiNelle passate ore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.