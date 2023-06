Manfredi | «Mi chiamano e mi dicono “ma non ci aspettavamo che Napoli era così”»

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Tutti oggi mie mi“ma noi non cicheera”». EGaetanosi gode la fine della lunghissima festa scudetto del. E’ finita. Il Sindaco la temeva da mesi, alla fine è passata lasciando “l’immagine diè una città molto civile, è una città che se organizzata sa dare il meglio di sé e sa essere una città veramente internazionale“. “Sono molto orgoglioso e anche molto contento perché abbiamo puntato sul dare un messaggio molto positivo di– ha detto alla Dire, parlando a margine del conferimento della laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia applicata ad Alberto Angela alla Federico II di...

... con lo scudetto abbiamo dato l'immagine di una città civile e internazionale' " Tutti oggi mie mi dicono 'ma noi non ci aspettavamo che Napoli era così' ". E così Gaetanosi gode ...... prendono gli ordini da Giuseppe Graviano , il capomafia che i suoi fedelissimicon ... completamente distrutti tre dipinti (uno di Gherardo delle Notti e due di Bartolomeo), restano ...... prima Vitti si incarta a tu per tu con Poli, poi le punizioni di Mici e Trevisanalla ... Il Rovereto non si arrende:viene atterrato da Bertè in area, Manuel Brusco dal dischetto è ...

Manfredi: «Mi chiamano e mi dicono "ma non ci aspettavamo che ... IlNapolista

E' stata una domenica di lavoro per il futuro della Sampdoria con Gianluca Vidal, titolare del Trust che controlla il club ligure, che avrebbe avuto contatti con gli uomini di Andrea Radrizzani e Matt ...Il primo ha via libera dagli istituti bancari, il secondo l’appoggio di Garrone. Manca ancora a entrambi il “sì” di Ferrero. Oggi il patron del Leeds sarà a ...