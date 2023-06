Manfredi apre alla concessione del Maradona | si aspetta il progetto di De Laurentiis

Sila domenica della trentottesima, e ultima, giornata del campionato di Serie A con la sfida tra ... socio anche del Leeds, e Matteo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello ...... patrono della città di Trani 1259 " Si celebra il matrimonio tradi Sicilia ed Elena ...1876 " Il rivoluzionario e poeta bulgaro Hristo Botev viene assassinato a Stara Planina 1878 " Si...Intanto venerdì sila stagione balneare. Solo 19 spiagge resteranno chiuse ma non per molto &... Ora il club è di Andrea Radizzani e Matteo• È morto Emilio Rigamonti, imprenditore ...

Stadio Maradona, Manfredi apre alla concessione: ecco qual era il progetto-De Laurentiis Corriere della Sera

Il sindaco della città di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato, in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli, di voler procedere all’assegnazione della cittadinanza onoraria a Luciano Spalle ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...