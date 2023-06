Manchester City Inter | Dzeko o Lukaku | il grande dilemma di Inzaghi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ildell’e di Simonein vista della finale: chi mettere in attacco accanto a Lautaro?? Mancano solo più 5 giorni alla finale di Istanbul e le incognite di formazione in casariguardano soprattutto chi andare ad affiancare a Lautaro Martinez come partner d’attacco. Puntare suo affidarsi a? Questo è ilprincipale, salvo sorprese dell’ultima ora, che impegnerà Simonee il suo staff. Proviamo a immaginare una ragione forte per ognuna delle due candidature, convinti come siamo che questo è un aspetto fondamentale di, ma non sarà una sorpresa scoprire poi, come succede tante ...

Simone Inzaghi presenta così la finale di Champions League che la sua Inter giocherà sabato a Istanbul contro ildi Pep Guardiola. 'E' stato un viaggio lungo. Non siamo stati ...In Conference la Fiorentina sfida il West Ham, in Champions l'Inter dovrà vedersela con il: " Abbiamo visto tutti la partita delcontro il Real, ci ha impressionato. Sembrava il ...Commenta per primo Romelu Lukaku , attaccante dell'Inter , ha parlato a Sportmediaset durante il media day organizzato in vista della finale di Champions League contro il: ' Credevo fin dall'inizio a questa finale. Quando ho saputo che sarei potuto tornare in prestito ci ho pensato subito, non so perché. Adesso siamo qui, abbiamo chiuso l'anno nel ...

Meno sei al giorno del giudizio. La sfida Inter-Manchester City, finale di Champions League, sta per arrivare. E ad arbitrarla ci sarà un fischietto d'eccezione: il polacco Szymon Marciniak. Dopo aver ...(Tuttosport) "Se essere sfavoriti diventa un vantaggio". Dalle colonne di Tuttosport, Roberto Colombo si proietta verso la finale di Istanbul tra Manchester City e Inter. L'atto finale della Champions ...