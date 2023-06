Manchester City a un passo dal treble | Haaland spauracchio – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ilè a undal vincere tutto. Dopo la Premier League e la FA Cup, i Citizens mirano alla Champions League con unin più rispetto a due anni fa, come sottolinea TuttoSport UOMO IN PIÙ – TuttoSport sottolinea come Erlingsia l’uomo in più deldi Guardiola. Il norvegese, oltre a segnare una quantità di gol incredibile, ha dato un’alternativa di gioco ai Citizens. nelle gare più importanti, infatti, (si pensi allo scontro diretto con l’Arsenal, ma anche alla semifinale di ritorno con il Real e alla finale di FA Cup), il gigante norvegese ha agito da specchietto per le allodole, attirando su di sé gli avversari, e giocando spessissimo spalle alla porta, in modo da creare lo spazio per gli inserimenti di De Bruyne, Silva ...