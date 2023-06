Mamma killer scagionata dopo 20 anni grazie a una mutazione genetica

Leggi Anche Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: "non ci mancherai" Le strane morti - Come riporta la Cnn , la donna - ora 55enne - era accusata di aver soffocato almeno tre dei quattro figli. Caleb era morto nel 1989 a soli 19 giorni di vita; ...Kathleen Folbigg era stata definita "la peggiore seriald'Australia" ed era stata condannata nel 2003 per aver ucciso i suoi tre figli e aver massacrato il quarto. Il caso ha attirato una ...Per i giudici e l'opinione pubblica li aveva uccisi la loro, che fu definita 'La peggiore seriald'Australia.

Mamma killer passa 20 anni in carcere per aver ucciso i figli, ma oggi viene graziata: «Tutti morti per cause leggo.it

Ha scontato 20 anni di prigione con l'accusa di aver ucciso i 4 piccoli figli ma la causa di quelle morti potrebbe essere una rara mutazione genetica: ecco di cosa si tratta e cosa dicono gli esperti ...Kathleen Folbigg, 55 anni, potrebbe essere la protagonista di uno dei più gravi errori giudiziari del paese. Mamma di 4 figli, era considerata la peggior seriale killer femminile del suo paese. Il pro ...