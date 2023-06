Maltempo | viabilità in Romagna | mappa dei treni sospesi ripartiti e strade chiuse 5 giugno

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lainsta tornando alla normalità, dopo le alluvioni di maggio hanno lasciato strascichi e situazioni ancora critiche dal punto di vista della circolazione stradale e dei. Dall’inizio dell’allerta rossa si sono registrati 350 milioni di metri cubi d’acqua caduti, 23 fiumi esondati, 1.000 frane, 100 comuni coinvolti. 63 cantieri sui corsi d’acqua,tutte le rotte, come riportato da Irene Priolo, vicepresidente della Regione.Le inondazioni hanno sommerso anche grandi centri abitati: Cesena, dove è tracimato il Savio, Forlì a causa dell’esondazione del Montone e soprattutto Faenza, già durissimamente colpita dall’ondata didelle scorse due settimane. E poi ancora Ravenna, Lugo, Cervia, Conselice.Leggi anche >> Decreto aiuti ...

L'allerta gialla per la collina emiliana centrale è dovuta alla riattivazione della frana di Calita nel Comune di Baiso e alle potenziali criticità legate allaprovinciale. Permangono ...... da almeno un mese flagellata da fenomeni che non si possono definire genericamente di '', ... Gli interventi di pulitura della strada e ripristino dellaerano andati avanti ieri fino a ......della frana di Calita in Comune di Baiso e alle potenziali criticità legate alla... Il glossario del...